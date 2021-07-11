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Новак Джокович: В последние годы я проводил с человеком-пауком много времени
Комментарий серба
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своем стиле игры на траве. Его слова цитирует tennismajors.com:
"Тренеры не станут рекомендовать молодым игрокам скользить на траве. По-моему, это мое уникальное движение, которое я отрабатывал и всю карьеру использовал на всех покрытиях. Думаю, это как-то связано с тем, что в детстве я занимался лыжами и у меня более гибкие суставы. Девять из десяти игроков не стали бы так двигаться - особенно на траве.
И, возможно, это как-то связано с человеком-пауком. В последние годы я проводил с ним много времени, он мне помогает" - сказал он.
Напомним, что Новак сегодня, 11 июля проведет финальный матч Wimbledon против Маттео Берреттини (WTA №9). Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.
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