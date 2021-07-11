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Украинка Калинина сыграет в финале турнира ITF в Контрексвиле
Поздравляем с замечательным результатом
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №125) вышла в финал турнира в Контрексвиле (Франция). В матче 1/2 соревнований она одолела китайскую спортменку Кинвен Жан (WTA №194).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу нашей спортсменки, которая обыграла свою соперницу по 1 час 39 минут.
В финальном матче за главный титул соревнований Ангелина сыграет против венгерской теннисистки Дальмы Галфи (WTA №205).
Благодаря этой победе Калинина уже в понедельник существенно поднимется в рейтинге WTA. Украинка станет 4-й ракеткой нашей страны и 103-й в мире. Предыдущим рекордом 24-летней Ангелины была 107-я позиция в рейтинге.
Напомним, что ранее Эшли Барти
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