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Украинка Калинина сыграет в финале турнира ITF в Контрексвиле

Теннис
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Поздравляем с замечательным результатом

Украинка Калинина сыграет в финале турнира ITF в Контрексвиле

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №125) вышла в финал турнира в Контрексвиле (Франция). В матче 1/2 соревнований она одолела китайскую спортменку Кинвен Жан (WTA №194).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу нашей спортсменки, которая обыграла свою соперницу по 1 час 39 минут.

В финальном матче за главный титул соревнований Ангелина сыграет против венгерской теннисистки Дальмы Галфи (WTA №205).

Благодаря этой победе Калинина уже в понедельник существенно поднимется в рейтинге WTA. Украинка станет 4-й ракеткой нашей страны и 103-й в мире. Предыдущим рекордом 24-летней Ангелины была 107-я позиция в рейтинге.

Напомним, что ранее Эшли Барти прокомментировала победу в финале Wimbledon.

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В статье: Ангелина Калинина ITF
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