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Даяна Ястремская: Это была отличная неделя тенниса. Фото

Теннис
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Даяна Ястремская: Это была отличная неделя тенниса. Фото

фото - WTA

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №30) прокомментировала поражение в полуфинальном матче турнира в Гамбурге (Германия). Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Не тот результат, к которому я сегодня стремилась. Но все равно это была отличная неделя тенниса. Спасибо, Гамбург! Теперь на очереди - подготовка к Токио!"

Даяна Ястремская: Это была отличная неделя тенниса. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Контрексвиле.

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В статье: Даяна Ястремская
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