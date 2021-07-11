Даяна Ястремская: Это была отличная неделя тенниса. Фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №30) прокомментировала поражение в полуфинальном матче турнира в Гамбурге (Германия). Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Не тот результат, к которому я сегодня стремилась. Но все равно это была отличная неделя тенниса. Спасибо, Гамбург! Теперь на очереди - подготовка к Токио!"