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Даяна Ястремская: Это была отличная неделя тенниса. Фото
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фото - WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №30) прокомментировала
"Не тот результат, к которому я сегодня стремилась. Но все равно это была отличная неделя тенниса. Спасибо, Гамбург! Теперь на очереди - подготовка к Токио!"
Напомним, что ранее Ангелина Калинина
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