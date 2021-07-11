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Джокович сравнялся с Надалем и Федерером в гонке титулов Grand Slam

Теннис
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Кто же выйдет победителем из этого триплета

Джокович сравнялся с Надалем и Федерером в гонке титулов Grand Slam

UA-Футбол
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Сегодня, 11 июля сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович выиграл в финальном матче турнира серии Grand Slam - британского Wimbledon.

Этот титул стал для лидера современного мужского тенниса 20-м "шлемом" в карьере. По этому показателю он вошел в число 7 спортсменов, в истории этого вида спорта завоевали такое количество Grand Slam (Маргарет Корт, Серена Уильямс, Штеффи Граф, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Хелен Уиллз Муди).

Принципиальным является противостояние Джкович - Надаль - Федерер - теперь количество "шлемов" в руках этих легенд тенниса одинакова.

Новак Джокович

Australian Open: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021

Roland Garros: 2016 2021

Wimbledone: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021

US Open: 2011, 2015, 2018

Рафаэль Надаль

Australian Open: 2009

Roland Garros: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020.

Wimbledone: 2008, 2010

US Open: 2010, 2013, 2017, 2019

Роджер Федерер

Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018

Roland Garros: 2009

Wimbledone: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017

US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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