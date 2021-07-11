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Джокович сравнялся с Надалем и Федерером в гонке титулов Grand Slam
Кто же выйдет победителем из этого триплета
Сегодня, 11 июля сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович
Этот титул стал для лидера современного мужского тенниса 20-м "шлемом" в карьере. По этому показателю он вошел в число 7 спортсменов, в истории этого вида спорта завоевали такое количество Grand Slam (Маргарет Корт, Серена Уильямс, Штеффи Граф, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Хелен Уиллз Муди).
Принципиальным является противостояние Джкович - Надаль - Федерер - теперь количество "шлемов" в руках этих легенд тенниса одинакова.
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