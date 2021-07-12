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Калинина стала чемпионкой турнира ITF в Контрексевилле

Теннис
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Украинка продолжает собирать титулы

Калинина стала чемпионкой турнира ITF в Контрексевилле

Новина українською

Ангелина Калинина в статусе четвертой сеяной в финале турнира ITF в Контрексевилле с призовым фондом 100 000$ в двух сетах разобралась с Далмой Галфи (6:2, 6:2).

Калинина в 4-й раз в сезоне и в 14-й раз в карьере стала чемпионкой турнира ITF и обеспечила себе дебют в топ-100 рейтинга WTA. Ангелина стала четвертой украинкой в сотне лучших теннисисток мира.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Новак Джокович в 6-й раз выиграл Уимблдон.

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В статье: теннис Ангелина Калинина
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