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Как Джокович брал 6-й титул на Уимблдоне: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Очередной триумф серба
фото - AFP
Новак Джокович в финале Уимблдона в четырех сетах разобрался с Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:4, 6:3) и стал 6-кратным победителем травяного Шлема.
Титул в Лондоне стал для Джоковича 20-м на турнирах Большого шлема. По этом показателю первая ракетка мира догнал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
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