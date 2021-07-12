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Как Джокович брал 6-й титул на Уимблдоне: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
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Очередной триумф серба

Как Джокович брал 6-й титул на Уимблдоне: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - AFP

Новина українською

Новак Джокович в финале Уимблдона в четырех сетах разобрался с Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:4, 6:3) и стал 6-кратным победителем травяного Шлема.

Титул в Лондоне стал для Джоковича 20-м на турнирах Большого шлема. По этом показателю первая ракетка мира догнал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

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В статье: Новак Джокович Маттео Берреттини Уимблдон-2021
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