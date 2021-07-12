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Рейтинг WTA: Калинина дебютировала в топ-100, Свитолина покинула топ-5
Обновленное положение в женском рейтинге
Ангелина Калинина после победы на 100-тысячнике в Контрексевилле переместилась на 95-ю строку в рейтинге WTA и стала 20-й теннисисткой в истории Украины в топ-100.
Элина Свитолина после неудачного выступления на Уимблдоне пропустила вперед Бьянку Андрееску и покинула топ-5.
Даяна Ястремская, несмотря на возобновление карьеры в Гамбурге, в обновленном рейтинге упала на 6 позиций и стала 44-й ракеткой мира.
По три позиции в мировой классификации отыграли Марта Костюк (№67), Екатерина Козлова (№154) и Леся Цуренко (№165), а Катарина Завацкая откатилась на 20 строк вниз (№144).
В топ-10 после Уимблдона вернулись Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса, а Эшли Барти увеличила отрыв от Наоми Осаки до 2399 очков.
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