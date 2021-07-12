Весь Уимблдон за 5 минут. ВИДЕО

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wimbledon.com
Официальный YouTube-канал Уимблдона опубликовал обзор минувшего розыгрыша.
В 2021 году в одиночных разрядах синхронно победили первые ракетки мира – у женщин титул в матче с Каролиной Плишковой взяла Эшли Барти, а у мужчин Новак Джокович в финале обыграл Маттео Берреттини.
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