  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль поздравил сборную Италии с победой на Евро-2020
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль поздравил сборную Италии с победой на Евро-2020

Теннис
(1 голосов)

Соответствующий пост он написал в Твиттере

Надаль поздравил сборную Италии с победой на Евро-2020

фото - atptour.com

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил сборную Италии по футболу с победой на чемпионате Европы — 2020.

"Поздравляю, Италия! Чемпионы Европы! Отличная работа!" — написал испанец в своём "твиттере".

Напомним, в финальной игре Евро-2020 сборная Италии встречалась с командой Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...