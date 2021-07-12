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Надаль поздравил сборную Италии с победой на Евро-2020
Соответствующий пост он написал в Твиттере
фото - atptour.com
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил сборную Италии по футболу с победой на чемпионате Европы — 2020.
"Поздравляю, Италия! Чемпионы Европы! Отличная работа!" — написал испанец в своём "твиттере".
Напомним, в финальной игре Евро-2020 сборная Италии встречалась с командой Англии.
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