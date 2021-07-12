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Джокович ответил на поздравление Федерера

Теннис
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Сернб поблагодарил швейцарского теннисиста

Джокович ответил на поздравление Федерера

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил швейцарцу Роджеру Федереру, который поздравил его с победой на Уимблдоне. В финальном матче уроженец Белграда обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

После игры Федерер написал в "Твиттере": "Поздравляю, Новак, с твоим 20-м титулом на мэйджорах. Я горжусь тем, что имею возможность играть в особую эпоху теннисных чемпионов. Замечательное выступление, молодец!"

"Аналогично, Роджер. Большое спасибо за добрые слова", — ответил Джокович.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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