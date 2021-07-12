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Завацкая уступила в первом раунде турнира в Лозанне

Теннис
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Украинка выиграла первый сет, но вскоре отдала сопернице два следующих

Завацкая уступила в первом раунде турнира в Лозанне

Новина українською

12 июля Катарина Завацкая в трех сетах уступила россиянке Наталье Вихлянцевой в первом раунде грунтового турнира WTA в швейцарской Лозанне.

Матч продлился 2 часа и 28 минут.

Ранее украинка не смогла пробиться в основу Уимблдона-2021.

1-й раунд

Катарина Завацкая (Украина) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:4, 4:6, 0:6

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В статье: Катарина Завацкая
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