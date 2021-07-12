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Завацкая уступила в первом раунде турнира в Лозанне
Украинка выиграла первый сет, но вскоре отдала сопернице два следующих
12 июля Катарина Завацкая в трех сетах уступила россиянке Наталье Вихлянцевой в первом раунде грунтового турнира WTA в швейцарской Лозанне.
Матч продлился 2 часа и 28 минут.
Ранее украинка не смогла пробиться в основу Уимблдона-2021.
1-й раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:4, 4:6, 0:6
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