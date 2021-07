Power Ranking АТР-тура: Джокович ушел в отрыв, Берреттини ворвался в топ-3

Все турниры июня-июля в АТР-туре

Штутгарт (АТР 250 с призовым фондом €618,735). Чемпион – Марин Чилич. Финалист – Феликс Ожес-Альяссим.

Галле (АТР 500 с призовым фондом €1,455,925). Чемпион – Уго Умбер. Финалист – Андрей Рублев.

Лондон (АТР 500 с призовым фондом €1,427,455). Чемпион – Маттео Берреттини. Финалист – Кэмерон Норри.

Истборн (АТР 250 с призовым фондом €609,065). Чемпион – Алекс Де Минаур. Финалист – Лоренцо Сонего.

Мальорка (АТР 250 с призовым фондом €783,655). Чемпион – Даниил Медведев. Финалист – Сэм Куэрри.

Уимблдон (турнир Большого шлема с призовым фондом £17,066,000). Чемпион – Новак Джокович. Финалист – Маттео Берреттини.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке АТР

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 34-3

Лучший результат в июне/июле – титул на Уимблдоне

Новак Джокович станет MVP сезона даже в том случае, если до конца года больше не выиграет ни одного матча. А как может быть иначе, если серб первым после Рода Лэйвера в 1969 году последовательно забрал Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдон, а также третьим в истории после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля собрал коллекцию из 20 мэйджоров.

.@DjokerNole is the 5th man in history to win the first 3 #GrandSlam tournaments of the season:

Jack Crawford 1933

Don Budge 1938 +

Lew Hoad 1956@rodlaver 1962 +, 1969+#Djokovic 2021

+ Won Grand Slam that year — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 11, 2021

Теперь все мысли Джоковича связаны с Нью-Йорком, где в сентябре серб попытается выиграть US Open и собрать календарный Большой шлем. Кажется, ради этой невероятной цели Новак готов пожертвовать Олимпиадой – после триумфа на Уимблдоне первая ракетка мира оценил вероятность своего приезда в Токио всего в 50%.

Стефанос Циципас (Греция, №4 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 39-10

Лучший результат в июне/июле – 1-й раунд на Уимблдоне

Стефанос Циципас на собственном примере показал, в чем разница между «Большой тройкой» и всеми остальными. После утомительного прорыва в финал Ролан Гаррос у грека было 15 дней на отдых перед поездкой в Лондон – казалось, этого вполне достаточно, чтобы и восстановиться, и перейти с грунта на траву, но на выходе Циципас получил поражение в трех сетах в первом раунде Уимблдона.

Слабым оправданием для Циципаса выступает тот факт, что его обидчик Фрэнсис Тиафо перед Уимблдоном выиграл 100-тысячник в Ноттингеме, в то время как сам Стефанос после Ролан Гаррос не провел ни одного официального матча. Впрочем, он сам выбрал такой путь и получил то, что, видимо, и заслуживал.

Маттео Берреттини (Италия, №8 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 32-7

Лучший результат в июне/июле – финал на Уимблдоне

Во время скоротечного травяного сезона никто так часто не побеждал на зеленом покрытии, как Маттео Берреттини, а его 11-матчевую победную серию в финале Уимблдона сумел оборвать только тот, кто в этом году вообще не проигрывает на турнирах Большого шлема.

Став первым итальянцем в финале Уимблдона, Берреттини на следующий день обнаружил себя на рекордной в карьере 8-й позиции в рейтинге АТР, а в Чемпионской гонке Маттео теперь замыкает топ-3 и может с уверенностью посматривать в сторону домашнего Итогового турнира в Турине.

Да, в воскресенье Маттео Берреттини проиграл главный матч своей карьеры, но этот день все равно стал для него победным. Только взгляните, как римлянин на Уэмбли душевно радуется триумфу сборной Италии в финале Евро-2020 против англичан.

Matteo lost the Wimbledon finals, but went out to support his country which won the cup. Great sport; Matteo Berrettini⚽???? pic.twitter.com/QYuWS8PZzv — R Ramnath (@ramnath_r) July 12, 2021

Андрей Рублев (Россия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 36-11

Лучший результат в июне/июле – финал в Галле

Андрей Рублев после фиаско на Ролан Гаррос собрал неплохие очки на траве, но четвертый раунд Уимблдона – это явно не то, на что рассчитывал пятый номер посева, особенно если учесть, что его соперником по 1/8 финала был Мартон Фучович, которого россиянин в этом году трижды обыграл в двух сетах на турнирах АТР.

Прервалась и серия Рублева из четырех подряд выигранных финалов на турнирах АТР 500. В Галле из-под носа у Андрея свой крупнейший титул в карьере забрал француз Уго Умбер.

Александр Зверев (Германия, №5 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-11

Лучший результат в июне/июле – 4-й раунд на Уимблдоне

Александр Зверев на Уимблдоне продлил серию попаданий в 1/8 финала на Шлемах до семи турниров, однако 24-летний немец давно ждет от себя большего, что вряд ли можно сказать об экспертах и болельщиках.

В Лондоне подножку Звереву поставил 20-летний Феликс Оже-Альяссим с 0-8 в финалах турниров АТР и без единого четвертьфинала на Шлемах. При всем уважении к перспективному канадцу, таких ребят Зверев должен проходить на опыте, а он продолжает снова и снова оступаться, причем делает это в своем фирменном стиле – в матче четвертого круга Оже-Альяссим выиграл 20 очков на приеме за счет двойных соперника.

Даниил Медведев (Россия, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 29-8

Лучший результат в июне/июле – титул на Мальорке

Начало лета принесло Даниилу Медведеву первый в карьере титул на траве и новый личный рекорд на Уимблдоне, а серьезный осадок все равно остался.

Все из-за провала второй ракетки мира в концовке матча четвертого раунда против Хуберта Хуркача – ведя 2:1 по сетам, Медведев из-за дождя не успел оформить путевку в четвертьфинал, а на следующий день вышел обреченным и закономерно проиграл в пяти сетах.

А ведь на Уимблдоне у Медведева был шанс побороться с Джоковичем не только за Шлем, но и за статус первой ракетки мира. Вместо этого он не стал изменять себе и снова покинул травяной мэйджор после поражения в 5-сетовом матче.

Name: Daniil Medvedev

Job: Losing in 5 sets at Wimbledon



2017 R2: Bemelmans won 6-4 6-2 3-6 2-6 6-3



2018 R3: Mannarino won 6-4 6-3 4-6 5-7 6-3



2019 R3: Goffin won 4-6 6-2 3-6 6-3 7-5



2021 R4: Hurkacz won 2-6 7-6 3-6 6-3 6-3 — Vansh! (@vanshv2k) July 6, 2021

Рафаэль Надаль (Испания, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 23-4

Лучший результат в июне/июле – на корт не выходил

Если Роджер Федерер на Уимблдоне хотя бы попытался не пустить Новака Джоковича к 20-му Шлему, то Рафаэль Надаль со стороны наблюдал за тем, как серб настигает его и швейцарца.

Надаль не поедет на Олимпиаду в Токио и попытается в Нью-Йорке впервые в карьере стать единоличным рекордсменом по количеству Шлемов. Неплохой план, ведь Рафа на US Open с 2017 года выиграл два титула и одержал 20 побед при всего одном поражении в матче, который он не смог доиграть из-за травмы.

Камбкэк Рафаэля Надаля на корт состоится 2 августа на турнире АТР 500 в Вашингтоне.

Хуберт Хуркач (Польша, №17 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 20-12

Лучший результат в июне/июле – полуфинал на Уимблдоне

После катастрофы на грунте сложно было представить, что Хуберт Хуркач еще хотя бы раз появится в топ-10, а он взял и залетел в полуфинал Уимблдона с победами над Даниилом Меведевым и Роджером Федерером (еще и в трех сетах, еще и с 6:0 в третьей партии!).

And they say to never meet your heroes…@HubertHurkacz knocks out his idol, eight-time champion Roger Federer, in straight sets to advance to his first Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/Qri1uriPDF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Хуберт Хуркач 78% своих очков в сезоне набрал на двух турнирах – в марте поляк выиграл Мастерс в Майами, а теперь впервые в карьере сыграл в полуфинале Шлема. На остальных турнирах Хуркач редко выигрывает больше одного матча, что не мешает ему оставаться крепким претендентом на поездку на Итоговый турнир.

Аслан Карацев (Россия, №24 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 23-11

Лучший результат в июне/июле – 2-й раунд в Лондоне

Еще во время грунтового сезона стало заметно, что Аслану Карацеву все сложнее поддерживать тот темп, который он демонстрировал в первой части сезона с сенсационным прорывом в полуфинал Australian Open и титулом в Дубае.

Дебют на Уимблдоне для россиянина завершился поражением в первом раунде от Жереми Шарди. В том матче Карацев не сделал ни одного брейка и настрелял за три сета почти 40 невынужденных ошибок. Теперь ему нужно мощно выступить на любимом харде – в противном случае мечта о выступлении в Турине так и останется мечтой.

Денис Шаповалов (Канада, №10 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 22-14

Лучший результат в июне/июле – полуфинал на Уимблдоне

До 2021 года Денис Шаповалов выиграл на Уимблдоне лишь 1 матч из 3, но в этот раз обладателя одноручного бэкхенда из Канады только в полуфинале сумел остановить Новак Джокович.

Grand Slam semi-final: unlocked ✅@denis_shapo reaches the final four at a major for the first time, winning a five-set epic 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4 against Karen Khachanov#Wimbledon pic.twitter.com/UByE5tUMLm — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2021

Наградой за великолепный прорыв на Уимблдоне для Шаповалова стал дебют в топ-10 рейтинга АТР и появление на 10-й строке Чемпионской гонки.

Кандидаты на попадание в топ-10: Каспер Рууд, Янник Синнер, Феликс Оже-Альяссим, Кэмерон Норри, Роберто Баутиста-Агут.