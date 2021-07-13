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Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

20 сумасшедших перестрелок между Надалем, Федерером и Джоковичем. ВИДЕО

Теннис
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Эти парни дарят лучшую эпоху в истории тенниса

20 сумасшедших перестрелок между Надалем, Федерером и Джоковичем. ВИДЕО

АТР

Новина українською

На прошлой неделе Новак Джокович выиграл Уимблдон и стал третьим 20-кратным победителем турниров Большого шлема после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

YouTube-канал Tennis TV в честь появления в теннисе тройного рекорда представил 20 лучших розыгрышей между Надалем, Джоковичем и Федерером на турнирах АТР.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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