20 сумасшедших перестрелок между Надалем, Федерером и Джоковичем. ВИДЕО

На прошлой неделе Новак Джокович выиграл Уимблдон и стал третьим 20-кратным победителем турниров Большого шлема после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

YouTube-канал Tennis TV в честь появления в теннисе тройного рекорда представил 20 лучших розыгрышей между Надалем, Джоковичем и Федерером на турнирах АТР.