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20 сумасшедших перестрелок между Надалем, Федерером и Джоковичем. ВИДЕО
Эти парни дарят лучшую эпоху в истории тенниса
АТР
На прошлой неделе Новак Джокович выиграл Уимблдон и стал третьим 20-кратным победителем турниров Большого шлема после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
YouTube-канал Tennis TV в честь появления в теннисе тройного рекорда представил 20 лучших розыгрышей между Надалем, Джоковичем и Федерером на турнирах АТР.
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