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Стаховский вышел во второй раунд челленджера в Казахстане
Есть первая победа
tennisua.org
Сергей Стаховский с шестым номером посева пробился во второй круг челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080.
На старте турнира в столице Казахстана киевлянин в двух сетах прошел теннисиста из России Павла Котова (7:5, 6:2).
За выход в следующий этап челленджера Стаховский сыграет с №282 рейтинга АТР Джейсоном Кублером, которого Сергей в этом году уже обыгрывал в квалификации Australian Open.
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