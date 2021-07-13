Стаховский вышел во второй раунд челленджера в Казахстане

Сергей Стаховский с шестым номером посева пробился во второй круг челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080.

На старте турнира в столице Казахстана киевлянин в двух сетах прошел теннисиста из России Павла Котова (7:5, 6:2).

За выход в следующий этап челленджера Стаховский сыграет с №282 рейтинга АТР Джейсоном Кублером, которого Сергей в этом году уже обыгрывал в квалификации Australian Open.