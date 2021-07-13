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Стаховский вышел во второй раунд челленджера в Казахстане

Теннис
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Есть первая победа

Стаховский вышел во второй раунд челленджера в Казахстане

tennisua.org

Новина українською

Сергей Стаховский с шестым номером посева пробился во второй круг челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080.

На старте турнира в столице Казахстана киевлянин в двух сетах прошел теннисиста из России Павла Котова (7:5, 6:2).

За выход в следующий этап челленджера Стаховский сыграет с №282 рейтинга АТР Джейсоном Кублером, которого Сергей в этом году уже обыгрывал в квалификации Australian Open.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марченко проиграл на старте турнира в Ньюпорте.

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В статье: теннис Сергей Стаховский
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