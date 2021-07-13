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Калинина побеждает на старте турнира в Будапеште

Теннис
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Украинка продлила внушительную победную серию

Калинина побеждает на старте турнира в Будапеште

Новина українською

Ангелина Калинина после двух подряд титулов на турнирах ITF успешно перешла на уровень WTA, обыграв в первом круге грунтового турнира в Будапеште 110-ю ракетку мира из России Анну Калинскую (6:4, 7:6).

Калинина на пути к 11-й победе подряд сделала 4 брейка при 3 неудачных геймах на своей подаче.

За место в четвертьфинале Калинина поспорит с Джулией Грабер или Бернардой Пера.

Текущая неделя для Ангелины Калининой первая в статусе теннисистки из топ-100 рейтинга WTA.

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В статье: теннис Ангелина Калинина
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