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Калинина побеждает на старте турнира в Будапеште
Украинка продлила внушительную победную серию
Ангелина Калинина после двух подряд титулов на турнирах ITF успешно перешла на уровень WTA, обыграв в первом круге грунтового турнира в Будапеште 110-ю ракетку мира из России Анну Калинскую (6:4, 7:6).
Калинина на пути к 11-й победе подряд сделала 4 брейка при 3 неудачных геймах на своей подаче.
За место в четвертьфинале Калинина поспорит с Джулией Грабер или Бернардой Пера.
Текущая неделя для Ангелины Калининой первая в статусе теннисистки из топ-100 рейтинга WTA.
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