Гоффен пропустит Олимпиаду в Токио

Бельгийский теннисист Давид Гоффен не успеет восстановиться от травмы к началу Олимпиады в Токио.

У теннисиста микроразрыв связки лодыжки и небольшая трещина.

Давид Гоффен получил травму в середине июня, упав на лодыжку во время игры на турнире в Галле.

После травмы он был обездвижен более чем на две недели и отказался от участия в Уимблдоне.

Напомним, ранее от участия в Олимпиаде-2020 отказались испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд, канадец Денис Шаповалов и француз Гаэль Монфис.