Флойд Мейвезер потроллил Конора Макгрегора

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер потроллил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который сломал ногу в поединке с Дастином Порье в минувшие выходные. Мейвезер опубликовал в "Инстаграме" изображение Макгрегора с неестественно вывернутой ногой.

"У тебя всё скрутилось! Мне нравится, как сидят туфли. Давай, сделай свою вонючую ногу!" — подписал он фото.

В ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье.