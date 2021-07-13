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Флойд Мейвезер потроллил Конора Макгрегора
Ирландец сломал ногу
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер потроллил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который сломал ногу в поединке с Дастином Порье в минувшие выходные. Мейвезер опубликовал в "Инстаграме" изображение Макгрегора с неестественно вывернутой ногой.
"У тебя всё скрутилось! Мне нравится, как сидят туфли. Давай, сделай свою вонючую ногу!" — подписал он фото.
В ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье.
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