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Федерер пропустит Олимпийские игры в Токио
Об этом он написал в твиттере
Getty Images
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер принял решение пропустить грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония). Об этом титулованный теннисист сообщил в своём "твиттере".
"По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур уже этим летом, просто чуть позже. Желаю команде Швейцарии удачи, буду усердно болеть за неё на расстоянии", — написал Федерер.
Отметим, что в коллекции 39-летнего швейцарца пока нет золота Олимпиады в одиночном разряде.
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