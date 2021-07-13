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Йоханна Конта не поможет Великобритании на Олимпиаде в Токио
Она не успеет восстановиться от травмы
Экс четвёртая ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта сообщила, что вынуждена пропустить Олимпийские игры в Токио (Япония) по причине того, что не успела восстановиться после коронавируса.
"Как некоторые из вас возможно знают, я не смогла выступить на Уимблдоне в этом году, так как один из членов моей команды сдал положительный тест на коронавирус. К сожалению, в период самоизоляции у меня также были выявлены симптомы, а впоследствии я узнала, что тоже заразилась. Из-за болезни я не тренировалась на протяжении двух с половиной недель, к сожалению, моё тело не успело полностью подготовиться к Олимпийским играм в Токио.
Для меня это душераздирающий факт, так как представление Великобритании на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро стало одним из самых ярких воспоминаний в моей карьере.
Я сделаю всё возможное, чтобы вернуть себе здоровье, нужную физическую форму и как можно быстрее быть готовой снова соревноваться. В течение Олимпиады я буду у телевизора поддерживать коллег из Великобритании, выступающих в Токио, надеюсь, и вы присоединитесь ко мне", — написала Конта в своём "твиттере".
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