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Свитолина и Ястремская после Олимпиады сыграют в Монреале
Украинки заявились на статусный турнир
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина и Даяна Ястремская вошли в заявочный список турнира WTA 1000 в Монреале, который пройдет с 9 по 15 августа и станет одним из ключевых этапов подготовки перед US Open в Нью-Йорке.
На National Bank Open сыграют все теннисистки из топ-20, за исключением Симоны Халеп и Серены Уильямс.
Крупный турнир в Канаде поочередно проводится в Торонто и Монреале. Свитолина на Rogers Cup брала титул в 2017 году.
Два года назад в Канаде Элина Свитолина остановилась в 1/4 финала, а Даяна Ястремская дошла до третьего круга.
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