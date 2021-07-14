Свитолина и Ястремская после Олимпиады сыграют в Монреале

Элина Свитолина и Даяна Ястремская вошли в заявочный список турнира WTA 1000 в Монреале, который пройдет с 9 по 15 августа и станет одним из ключевых этапов подготовки перед US Open в Нью-Йорке.

На National Bank Open сыграют все теннисистки из топ-20, за исключением Симоны Халеп и Серены Уильямс.

Крупный турнир в Канаде поочередно проводится в Торонто и Монреале. Свитолина на Rogers Cup брала титул в 2017 году.

Два года назад в Канаде Элина Свитолина остановилась в 1/4 финала, а Даяна Ястремская дошла до третьего круга.