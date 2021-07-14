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Костюк из-за травмы не сыграет на Олимпиаде

Теннис
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Потеря для Украины

Костюк из-за травмы не сыграет на Олимпиаде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк из-за проблем с плечом вынуждена отложить свой дебют на Олимпийских играх как минимум до 2024 года. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

В Токио Костюк должна была сыграть и в одиночном разряде, и в паре вместе с Элиной Свитолиной. Теперь же Свитолина на Олимпиаде выступит в дуэте с Даяной Ястремской.

Проблемы со здоровьем возникли у Костюк на Уимблдоне. Марта после вылета из одиночки досрочно прекратила выступления в паре и в миксте.

Теннисный турнир на Олимпийских играх в столице Японии пройдет с 24 июля по 1 августа.

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В статье: Марта Костюк Олимпийские игры 2020
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