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Доминик Тим пропустит турнир в Гштааде

Теннис
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Теннисист занимает 6-е место в рейтинге АТР

Доминик Тим пропустит турнир в Гштааде

Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим не сыграет на грядущем грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

Тим, занимающий 6-е место в мире, должен был вернуться в Гштаад впервые с 2015 года. Он дебютировал на этом турнире в 2014 году. Тогда Доминик потерпел поражение в первом раунде. Год спустя австриец вернулся в Гштаад и в финале победил бельгийского теннисиста Давида Гоффена.

"Сразу после „Ролан Гаррос“ я почти две недели тренировался на харде дома, просто чтобы исправить свои подачи, потому что они были не такими, какими должны были быть в сезоне на грунтовых кортах. Я тренировался два дня в Австрии на травяных кортах и четыре дня на Мальорке. Но на траве никогда не знаешь, что произойдёт", — приводит слова Тима Tennis World USA.

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В статье: Доминик Тим
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