  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас одержал победу на старте турнира в Гамбурге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас одержал победу на старте турнира в Гамбурге

Теннис
(1 голосов)

Теннисист уверенно вышел во второй круг

Стефанос Циципас одержал победу на старте турнира в Гамбурге

Новина українською

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу на старте грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче второго круга первый сеяный Циципас в двух сетах обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера.

ATP-500. Гамбург

Стефанос Циципас - Доминик Кёпфер 7:6 (7:2), 6:3

Встреча продлилась 1 час 45 минут. Циципас 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Кёпфера 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Циципас сразится с сербом Филипом Краиновичем, с которым встречался дважды в карьере и оба раза обыгрывал его.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...