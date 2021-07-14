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Петра Квитова: На Олимпийских играх будет трудно без зрителей

Теннис
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Теннисистка расстроена, что её не смогут поддержать фанаты

Петра Квитова: На Олимпийских играх будет трудно без зрителей

sportztimes

Новина українською

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась мнением относительно решения оргкомитета летних Олимпийских игр проводить соревнования без зрителей на трибунах спортивных объектов.

"Я взволнована, но, с другой стороны, я знаю, что без зрителей будет тяжело. Я думаю, что быстрее включаюсь в процесс игры, когда есть зрители. В случае отсутствия зрителей это будет немного сложнее, но, конечно, это всё ещё Олимпийские игры, поэтому я очень взволнована и с нетерпением жду их", — приводит слова Квитовой Тennis.com.

В понедельник, 12 июля, Петра завершила выступление на домашнем турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия) в одиночном разряде. В стартовом матче она оказалась слабее Ребекки Шрамковой из Словакии. Квитова проиграла в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

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В статье: Петра Квитова
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