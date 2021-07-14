Петра Квитова: На Олимпийских играх будет трудно без зрителей

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась мнением относительно решения оргкомитета летних Олимпийских игр проводить соревнования без зрителей на трибунах спортивных объектов.

"Я взволнована, но, с другой стороны, я знаю, что без зрителей будет тяжело. Я думаю, что быстрее включаюсь в процесс игры, когда есть зрители. В случае отсутствия зрителей это будет немного сложнее, но, конечно, это всё ещё Олимпийские игры, поэтому я очень взволнована и с нетерпением жду их", — приводит слова Квитовой Тennis.com.

В понедельник, 12 июля, Петра завершила выступление на домашнем турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия) в одиночном разряде. В стартовом матче она оказалась слабее Ребекки Шрамковой из Словакии. Квитова проиграла в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.