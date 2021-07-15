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Козлова впервые за два года вышла в четвертьфинал турнира WTA

Теннис
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Камбэк украинки в Будапеште

Козлова впервые за два года вышла в четвертьфинал турнира WTA

Новина українською

Екатерина Козлова во втором раунде грунтового турнира WTA 250 в столице Венгрии в волевом стиле выбила 5-ю сеяную Ану Богдан (4:6, 6:4, 6:2).

Козлова после неудачного начала на старте второй партии уступала 0:2, но до конца матча выиграла 12 из 14 геймов и впервые с сентября 2019 года вышла в 1/4 финала на турнире WTA.

На пути к победе над 98-й ракеткой мира Козлова сделала 6 брейков и организовала 25 виннерсов.

Следующей соперницей Екатерины Козловой в Будапеште станет первая сеяная из Казахстана Юлия Путинцева.

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В статье: теннис Катерина Козлова
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