Козлова впервые за два года вышла в четвертьфинал турнира WTA

Екатерина Козлова во втором раунде грунтового турнира WTA 250 в столице Венгрии в волевом стиле выбила 5-ю сеяную Ану Богдан (4:6, 6:4, 6:2).

Козлова после неудачного начала на старте второй партии уступала 0:2, но до конца матча выиграла 12 из 14 геймов и впервые с сентября 2019 года вышла в 1/4 финала на турнире WTA.

На пути к победе над 98-й ракеткой мира Козлова сделала 6 брейков и организовала 25 виннерсов.

Следующей соперницей Екатерины Козловой в Будапеште станет первая сеяная из Казахстана Юлия Путинцева.