Стаховский проиграл во втором круге челленджера в Казахстане

Сергей Стаховский во втором раунде хардового челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080 уступил австралийцу Джейсону Кублеру (2:6, 6:3, 2:6).

Стаховский сделал 4 брейка при 6 неудачных геймах на своей подаче. Также на счету украинца 5 эйсов и 3 двойных ошибки.

В Нур-Султане Стаховский заработал 860 долларов призовых и 7 рейтинговых очков.