  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский проиграл во втором круге челленджера в Казахстане
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский проиграл во втором круге челленджера в Казахстане

Теннис
(1 голосов)

Дальше без украинца

Стаховский проиграл во втором круге челленджера в Казахстане

xsport.ua

Новина українською

Сергей Стаховский во втором раунде хардового челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080 уступил австралийцу Джейсону Кублеру (2:6, 6:3, 2:6).

Стаховский сделал 4 брейка при 6 неудачных геймах на своей подаче. Также на счету украинца 5 эйсов и 3 двойных ошибки.

В Нур-Султане Стаховский заработал 860 долларов призовых и 7 рейтинговых очков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Козлова впервые за два года вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...