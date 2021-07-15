Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стаховский проиграл во втором круге челленджера в Казахстане
Дальше без украинца
xsport.ua
Сергей Стаховский во втором раунде хардового челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $52,080 уступил австралийцу Джейсону Кублеру (2:6, 6:3, 2:6).
Стаховский сделал 4 брейка при 6 неудачных геймах на своей подаче. Также на счету украинца 5 эйсов и 3 двойных ошибки.
В Нур-Султане Стаховский заработал 860 долларов призовых и 7 рейтинговых очков.
Ранее UA-Футбол
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- СМИ: Селин может продолжить карьеру в Десне
- Кобин: Селезнев хочет убрать разговоры про алкоголика
- Джокович обыграл Берреттини в финале Уимблдона. Как это было
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- С чувством выполненного долга. Ярмоленко, Безус и Сидорчук с женами отдыхают в Черногории
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...