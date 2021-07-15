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Калинина выиграла 12-й матч подряд и вышла в 1/4 финала на турнире WTA
Украинка продолжает штамповать победы
Ангелина Калинина во втором раунде грунтового турнира WTA 250 в Будапеште переиграла третью сеяную Бернарду Пера (7:5, 6:3) и продлила свою победную серию до 12 матчей.
На пути к четвертьфиналу Калинина сделала 6 брейков при трех неудачных геймах на своей подаче. Также на счету Ангелины 2 эйса и 61% выигранных очков с первой подачи.
За место в полуфинале Калинина сыграет с победительницей матча между Александрой Саснович и Панной Удварди.
Ангелина Калинина в онлайн-версии рейтинга WTA после сегодняшней победы поднялась на 92-е место.
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