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Калинина выиграла 12-й матч подряд и вышла в 1/4 финала на турнире WTA

Теннис
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Украинка продолжает штамповать победы

Калинина выиграла 12-й матч подряд и вышла в 1/4 финала на турнире WTA

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Ангелина Калинина во втором раунде грунтового турнира WTA 250 в Будапеште переиграла третью сеяную Бернарду Пера (7:5, 6:3) и продлила свою победную серию до 12 матчей.

На пути к четвертьфиналу Калинина сделала 6 брейков при трех неудачных геймах на своей подаче. Также на счету Ангелины 2 эйса и 61% выигранных очков с первой подачи.

За место в полуфинале Калинина сыграет с победительницей матча между Александрой Саснович и Панной Удварди.

Ангелина Калинина в онлайн-версии рейтинга WTA после сегодняшней победы поднялась на 92-е место.

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В статье: теннис Ангелина Калинина
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