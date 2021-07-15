Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович и Федерер – в подборке лучших ударов Уимблдона. ВИДЕО
Ставим точку в травяном Шлеме
фото - flashscore.com.ua
Официальный YouTube-канал Уимблдона опубликовал подборку самых эффектных виннерсов турнира.
В 2021 году в одиночных разрядах титулы на Уимблдоне забрали первые ракетки мира – Новак Джокович и Эшли Барти.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с Десной
- "Пацаны к успеху шли": Федецкий - о Карпатах Смалийчука
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Джокович обыграл Берреттини в финале Уимблдона. Как это было
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...