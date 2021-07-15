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Тренер Джоковича: Новак доминирует, но мало кто хочет видеть его победителем

Теннис
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Наставник теннисиста рассказал об игре серба в последние годы

Тренер Джоковича: Новак доминирует, но мало кто хочет видеть его победителем

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Марьян Вайда, многолетний тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, упрекнул прессу в предвзятом отношении к своему подопечному.

"СМИ пишут то, что хотят, возможно, чтобы продвинуть определённую повестку дня или на что-то повлиять. Иногда они очень односторонни, не замечают сложности натуры Новака. Он – фантастический, очень приятный и позитивный человек, который приносит болельщикам много хорошей энергии.

Знаете, людям комфортнее быть на стороне аутсайдеров, ведь сейчас Новак доминирует, мало кто хочет видеть его победителем. Его господство так велико, что многие люди завидуют, интересуются, как это возможно. Они ему не верят. Думаю, Новак – уникальный пример для молодого поколения спортсменов, да и людей в целом. Он достиг того уровня, когда фанаты считают его игру чудом, но это не так – за этим "чудом" стоит много работы и усилий.

В каком-то смысле в спорте даже нормально, когда люди хотят видеть кого-то другого на первом месте вместо победителя. Я надеюсь, что это имеет отношение только к спортивной среде, но в то же время хотелось бы видеть более сбалансированный подход прессы к Новаку. СМИ пропагандируют Надаля и Федерера, молодое поколение тоже – о Новаке тоже пишут хорошие вещи, но, с моей точки зрения, он заслуживает более позитивного освещения, он настоящий чемпион", — приводит слова Вайды Tennis Majors.

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В статье: Новак Джокович
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