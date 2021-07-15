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Тренер Джоковича: На US Open Новаку нужно будет избегать внимания СМИ
Вайда считает, что это поможет ему в борьбе за титул
фото - flashscore.com.ua
Мариан Вайда, многолетний тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, поделился ожиданиями от выступления подопечного на грядущем US Open.
"В среднем, результаты Новака на US Open хорошие, но, да, он выигрывал его "всего" три раза. Победа в Нью-Йорке многого от тебя требует помимо тенниса. В нескольких случаях Новаку не хватало энергии на финал. Нью-Йорк – очень яркий и эмоциональный город, он может многое от вас отнять. Новак любит там играть, но порой ему бывает сложно сохранять спокойствие на протяжении всех 14 дней. Матчи днём и ночью, высокая влажность, динамичный город… Кроме того, это последнее серьёзное испытание в сезоне и игроки приезжают на него уставшими.
На US Open ему нужно будет избегать внимание СМИ, потому что пресса создаёт дополнительное давление. Точнее, не избегать, а правильно на них реагировать, Новак знает, как это делать. Например, он точно не станет принимать на свой счёт некоторые вопросы негативного характера. Он прошёл долгий путь в отношениях со СМИ. На корте ты просто выходишь и показываешь свой максимум. На корте Новак как дома", — приводит слова Вайды Tennis Majors.
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