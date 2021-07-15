Гаэль Монфис опубликовал фото с Элиной Свитолиной накануне свадьбы

Французский теннисист Гаэль Монфис показал новую фотографию с украинкой Элиной Свитолиной. На ней спортсмены сидят, освещённые лучами солнца, на фоне холмов и небольших яхт.

"Последний день в качестве моей невесты", — подписал фото Монфис, намекая на грядущее свадебное торжество. В начале апреля пара объявила о помолвке.