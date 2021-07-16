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Джокович официально подтвердил участие в Олимпиаде
Первая ракетка мира едет в Токио
Новак Джокович во время поздравления одного из своих болельщиков в Японии подтвердил, что сыграет на Олимпийских играх в Токио.
"Я забронировал себе билет на рейс в Токио и с гордостью присоединюсь к команде Сербии на Олимпиаде", - сказал теннисист.
Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ???????? pic.twitter.com/23TmSdvc4x— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021
Джокович – один из немногих теннисистов топ-10, включивших Олимпиаду в свой турнирный график. В Токио не выступят Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Роберто Баутиста-Агут.
Новак Джокович не пропускает Олимпийские игры с 2008 года, а его лучшим результатом является бронза в Пекине.
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