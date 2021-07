Джокович официально подтвердил участие в Олимпиаде

Новак Джокович во время поздравления одного из своих болельщиков в Японии подтвердил, что сыграет на Олимпийских играх в Токио.

"Я забронировал себе билет на рейс в Токио и с гордостью присоединюсь к команде Сербии на Олимпиаде", - сказал теннисист.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ???????? pic.twitter.com/23TmSdvc4x