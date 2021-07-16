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Джокович официально подтвердил участие в Олимпиаде

Теннис
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Первая ракетка мира едет в Токио

Джокович официально подтвердил участие в Олимпиаде

Новина українською

Новак Джокович во время поздравления одного из своих болельщиков в Японии подтвердил, что сыграет на Олимпийских играх в Токио.

"Я забронировал себе билет на рейс в Токио и с гордостью присоединюсь к команде Сербии на Олимпиаде", - сказал теннисист.

Джокович – один из немногих теннисистов топ-10, включивших Олимпиаду в свой турнирный график. В Токио не выступят Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Роберто Баутиста-Агут.

Новак Джокович не пропускает Олимпийские игры с 2008 года, а его лучшим результатом является бронза в Пекине.

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В статье: Новак Джокович Олимпийские игры 2020
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