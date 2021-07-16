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Костюк прокомментировала отказ от выступления на Олимпиаде
У юной теннисистки проблемы со здоровьем
фото - twitter.com
Третья ракетка Украины Марта Костюк не сыграет в Токио из-за травмы плеча.
"После Уимблдона приняла решение, что на Олимпиаду в этом году я не поеду. Морально было очень сложно принять это решение, потому что я планировала ехать на Олимпиаду: все было готово, все документы и планы. Но обстоятельства так сложились, что я не смогла.
Это была для меня большая честь – квалифицироваться на Олимпийские игры в 18 лет. В спорте Олимпиада как эталон – то, ради чего все работают и занимаются спортом. Надеюсь, что к следующим Олимпийским Играм буду готова и уже буду ехать за медалью", - сказала Костюк.
Марта Костюк в 2021 году впервые сыграла в полуфинале турнира WTA, а на турнире Большого шлема впервые добралась до четвертого раунда.
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