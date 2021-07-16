  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Экс-теннисистка из топ-10 объявила о завершении карьеры
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-теннисистка из топ-10 объявила о завершении карьеры

Теннис
(1 голосов)

Это был славный путь

Экс-теннисистка из топ-10 объявила о завершении карьеры

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Бывшая девятая ракетка мира Тимея Бачински в Instagram сообщила, что в 32-летнем возрасте уходит из тенниса.

"Дорогой профессиональный теннис, ты был самой прекрасной школой жизни, и я никогда не смогу сполна отблагодарить тебя за это. 18 прекрасных лет, в течение которых я посвятила себя тебе.

Сегодня я ухожу из профессионального спорта, но никогда не забуду, как блестели мои глаза", - написала Бачински.

Бачински за карьеру выиграла три одиночных титула WTA, дважды доходила до полуфинала на Ролан Гаррос и останавливалась в шаге от олимпийского золота в паре с Мартиной Хингис.

В последний раз на корт Тимея Бачински выходила в 2019 году на турнире в Сеуле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Тимея Бачински
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...