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Экс-теннисистка из топ-10 объявила о завершении карьеры
Это был славный путь
фото - rolandgarros.com
Бывшая девятая ракетка мира Тимея Бачински в Instagram сообщила, что в 32-летнем возрасте уходит из тенниса.
"Дорогой профессиональный теннис, ты был самой прекрасной школой жизни, и я никогда не смогу сполна отблагодарить тебя за это. 18 прекрасных лет, в течение которых я посвятила себя тебе.
Сегодня я ухожу из профессионального спорта, но никогда не забуду, как блестели мои глаза", - написала Бачински.
Бачински за карьеру выиграла три одиночных титула WTA, дважды доходила до полуфинала на Ролан Гаррос и останавливалась в шаге от олимпийского золота в паре с Мартиной Хингис.
В последний раз на корт Тимея Бачински выходила в 2019 году на турнире в Сеуле.
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