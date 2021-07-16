Экс-теннисистка из топ-10 объявила о завершении карьеры

Бывшая девятая ракетка мира Тимея Бачински в Instagram сообщила, что в 32-летнем возрасте уходит из тенниса.

"Дорогой профессиональный теннис, ты был самой прекрасной школой жизни, и я никогда не смогу сполна отблагодарить тебя за это. 18 прекрасных лет, в течение которых я посвятила себя тебе.

Сегодня я ухожу из профессионального спорта, но никогда не забуду, как блестели мои глаза", - написала Бачински.

Бачински за карьеру выиграла три одиночных титула WTA, дважды доходила до полуфинала на Ролан Гаррос и останавливалась в шаге от олимпийского золота в паре с Мартиной Хингис.

В последний раз на корт Тимея Бачински выходила в 2019 году на турнире в Сеуле.