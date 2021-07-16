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Козлова обидно проиграла в 1/4 финала в Будапеште
Украинка зачехляет ракетку
Екатерина Козлова в четвертьфинале грунтового турнира WTA в Будапеште в трех сетах за 2 часа и 39 минут уступила Юлии Путинцевой (6:7, 6:0, 7:5).
В решающем сете Козлова вела 3:1, однако не удержала преимущество в брейк. При счете 5:6 украинка не защитила свою подачу и покинула турнир.
В матче с Путинцевой Козлова сделала 3 брейка при 7 неудачных геймах на своей подаче.
В Будапеште Екатерина Козлова заработала 5800 долларов призовых и 60 рейтинговых очков.
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