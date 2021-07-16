  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Козлова обидно проиграла в 1/4 финала в Будапеште
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Козлова обидно проиграла в 1/4 финала в Будапеште

Теннис
(1 голосов)

Украинка зачехляет ракетку

Козлова обидно проиграла в 1/4 финала в Будапеште

Новина українською

Екатерина Козлова в четвертьфинале грунтового турнира WTA в Будапеште в трех сетах за 2 часа и 39 минут уступила Юлии Путинцевой (6:7, 6:0, 7:5).

В решающем сете Козлова вела 3:1, однако не удержала преимущество в брейк. При счете 5:6 украинка не защитила свою подачу и покинула турнир.

В матче с Путинцевой Козлова сделала 3 брейка при 7 неудачных геймах на своей подаче.

В Будапеште Екатерина Козлова заработала 5800 долларов призовых и 60 рейтинговых очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катерина Козлова Юлия Путинцева
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...