Козлова обидно проиграла в 1/4 финала в Будапеште

Екатерина Козлова в четвертьфинале грунтового турнира WTA в Будапеште в трех сетах за 2 часа и 39 минут уступила Юлии Путинцевой (6:7, 6:0, 7:5).

В решающем сете Козлова вела 3:1, однако не удержала преимущество в брейк. При счете 5:6 украинка не защитила свою подачу и покинула турнир.

В матче с Путинцевой Козлова сделала 3 брейка при 7 неудачных геймах на своей подаче.

В Будапеште Екатерина Козлова заработала 5800 долларов призовых и 60 рейтинговых очков.