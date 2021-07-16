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Свитолина больше не Свитолина? Монфис объявил, что украинка сменила фамилию

Теннис
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Вот это поворот

Свитолина больше не Свитолина? Монфис объявил, что украинка сменила фамилию

Новина українською

Гаэль Монфис в Instagram сообщил, что Элина Свитолина стала его женой и взяла его фамилию.

Накануне Свитолина в Instagram опубликовала фотографию с недвусмысленным намеком на то, что после свадьбы возьмет фамилию мужа.

Элина Свитолина на следующей неделе представит Украину на Олимпийских играх в Токио.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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