Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина больше не Свитолина? Монфис объявил, что украинка сменила фамилию
Вот это поворот
Гаэль Монфис в Instagram сообщил, что Элина Свитолина стала его женой и взяла его фамилию.
Накануне Свитолина в Instagram опубликовала фотографию с недвусмысленным намеком на то, что после свадьбы возьмет фамилию мужа.
Элина Свитолина на следующей неделе представит Украину на Олимпийских играх в Токио.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- С нового сезона клубы УПЛ нанесут на свою форму лого УАФ и лозунг "Слава Украине - Героям слава"
- Стало известно, как UA: Перший покажет Олимпиаду в Токио
- Игрок Шахтера попал в сферу интересов топ-клуба из Италии - СМИ
- Power Ranking АТР-тура: Джокович ушел в отрыв, Берреттини ворвался в топ-3
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...