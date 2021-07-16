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В сети появились фотографии со свадьбы Свитолиной

Теннис
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Их опубликовал брат Элины

В сети появились фотографии со свадьбы Свитолиной

Фото: WTA / Автор неизвестен

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисистка Гаэля Монфиса.

Свадьба состоялась в Швейцарии. Фотографиями со свадьбы поделился брат Элины Юлиан Свитолин.

В конце февраля этого года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, а в апреле объявили о помолвке.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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