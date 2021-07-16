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В сети появились фотографии со свадьбы Свитолиной
Их опубликовал брат Элины
Фото: WTA / Автор неизвестен
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисистка Гаэля Монфиса.
Свадьба состоялась в Швейцарии. Фотографиями со свадьбы поделился брат Элины Юлиан Свитолин.
В конце февраля этого года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, а в апреле объявили о помолвке.
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