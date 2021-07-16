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Калинина уверенно обыграла Удварди и вышла в четвертьфинал турнира в Венгрии

Теннис
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Украинка пробилась в полуфинал

Калинина уверенно обыграла Удварди и вышла в четвертьфинал турнира в Венгрии

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№95 WTA) обыграла представительницу Венгрии Панну Удварди (№204 WTA) в четвертьфинале турнира WTA в Будапеште.

Калинина выиграла свой 13-й матч подряд.

Матч длился 1 час 56 минут. Украинка ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4/11 брейк-поинтов. В полуфинале Калинина сыграет с победительницей пары Паула Ормаэчеа – Даниэль Коллинс.

Ангелина впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA.

Будапешт, Венгрия. WTA 250

Четвертьфинал

Ангелина Калинина (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) 6:4, 6:4

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В статье: Ангелина Калинина
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