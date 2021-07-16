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Надаль сыграет на турнире в Вашингтоне
На этом соревновании допустят 100% зрителей
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит на турнире Citi Open в Вашингтоне в августе.
Турнир пройдёт при 100-процентной заполняемости трибун болельщиками. После того как прошлогоднее соревнование было отменено из-за антикоронавирусных ограничений, организаторы сообщили, что призовой фонд будет выплачен игрокам в полном размере на уровне, предшествующем пандемии. Турнир категории ATP-500 пройдёт с 31 июля по 8 августа в теннисном центре Rock Creek Park.
"Мы очень рады возможности пригласить болельщиков обратно в парк Рок-Крик на полную заполняемость. Это захватывающее событие не только для любителей тенниса, но и для всего общества округа Колумбия. Мы благодарны Службе национальных парков за их длительное партнёрство с мероприятием и обеспечение полной пропускной способности для проведения Citi Open в 2021 году", — приводит слова Марка Эйна, председателя Citi Open, ATP Tour.
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