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Наоми Осака о документальном фильме: Я рада и надеюсь, что вам понравится

Теннис
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Комментарий японки

Наоми Осака о документальном фильме: Я рада и надеюсь, что вам понравится

UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA №2) прокомментировала выход документального фильма "Наоми Осака: играя по своим правилам" и рассказала, чего ожидает от фанатов. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Итак, работа над ним шла последние два с половиной года. В свете всех недавних событий я была напугана его выходом. Это не теннисный матч, где победа или поражение, исходя из которых люди могут сказать, хорошо я справилась или нет. Это взгляд на определенные периоды моей жизни, и я не могу побороть любопытство, как это воспримут.

В определенном смысле это моя душа и отражение того, кто я. Я надеюсь, что есть моменты, которые люди могут соотнести с собой, и, возможно, моменты, которые помогут людям понять, почему я делаю какой-то выбор.

Если нет, это тоже классно - мне понадобилось время, но я поняла, что не могу угодить всем, так я и не пытаюсь. Ложась спать, я могу только надеяться, что я в гармонии с самой собой, и я надеюсь, то же можно сказать обо всех, кто это читает. Я рада, но переживаю, что вы, ребята, его увидите, и надеюсь, вам понравится, lol.

Люблю всех вас, и берегите себя" - написала она.

Напомним, что ранее Свитолина и Монфис поделились фото со свадьбы.

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В статье: Наоми Осака
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