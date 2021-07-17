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Элина Свитолина об Олимпиаде: Я невероятно горжусь, что представляю Украину
Комментарий украинской примы тенниса
Фото: WTA / Автор неизвестен
Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина поделилась ожиданиями от Олимпийских игр 2020 и рассказала, что мотивирует ее на участие в соревнованиях. Ее слова цитирует сайт ITF:
"Неважно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Это всегда дает дополнительную мотивацию настойчиво бороться и играть лучше.
Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну - особое чувство.
Моя цель - выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада - большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль" - сказала она.
Напомним, что ранее Свитолина и Монфис
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