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Элина Свитолина об Олимпиаде: Я невероятно горжусь, что представляю Украину

Теннис
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Комментарий украинской примы тенниса

Элина Свитолина об Олимпиаде: Я невероятно горжусь, что представляю Украину

Фото: WTA / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина поделилась ожиданиями от Олимпийских игр 2020 и рассказала, что мотивирует ее на участие в соревнованиях. Ее слова цитирует сайт ITF:

"Неважно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Это всегда дает дополнительную мотивацию настойчиво бороться и играть лучше.

Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну - особое чувство.

Моя цель - выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада - большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль" - сказала она.

Напомним, что ранее Свитолина и Монфис поделились фото со свадьбы.

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В статье: Олимпиада-2020 Элина Свитолина
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