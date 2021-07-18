Украинка Калинина вышла в первый в карьере финал турнира WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №95) вышла в первый в карьере финал турнира серии WTA. Произошло это в Будапеште (Венгрия).

Наша соотечественница в матче 1/2 соревнований на отказе прошла американку Даниэль Коллинз (WTA №49). При счете 1-0 (7-6; 4-1) в пользу украинки, ее соперница решила прекратить борьбу в матче.

Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Обе соперницы оформили по 2 эйса, украинка допустила на 3 двойных ошибки, а ее оппонентка - 2.

24-летняя Калинина проведет свой первый финал на уровне WTA и сыграет с лидером посева Юлией Путинцевой. Свой единственный очный матч теннисистки провели еще в 2014 году на турнире ITF, где выиграла Путинцева.

По итогам этой недели Ангелина точно установит новый рекорд в рейтинге WTA и поднимется на 81-е место.