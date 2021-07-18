  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинка Калинина вышла в первый в карьере финал турнира WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Калинина вышла в первый в карьере финал турнира WTA

Теннис
(1 голосов)

Так держать

Украинка Калинина вышла в первый в карьере финал турнира WTA

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №95) вышла в первый в карьере финал турнира серии WTA. Произошло это в Будапеште (Венгрия).

Наша соотечественница в матче 1/2 соревнований на отказе прошла американку Даниэль Коллинз (WTA №49). При счете 1-0 (7-6; 4-1) в пользу украинки, ее соперница решила прекратить борьбу в матче.

Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Обе соперницы оформили по 2 эйса, украинка допустила на 3 двойных ошибки, а ее оппонентка - 2.

24-летняя Калинина проведет свой первый финал на уровне WTA и сыграет с лидером посева Юлией Путинцевой. Свой единственный очный матч теннисистки провели еще в 2014 году на турнире ITF, где выиграла Путинцева.

По итогам этой недели Ангелина точно установит новый рекорд в рейтинге WTA и поднимется на 81-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...