Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Калинина вышла в первый в карьере финал турнира WTA
Так держать
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №95) вышла в первый в карьере финал турнира серии WTA. Произошло это в Будапеште (Венгрия).
Наша соотечественница в матче 1/2 соревнований на отказе прошла американку Даниэль Коллинз (WTA №49). При счете 1-0 (7-6; 4-1) в пользу украинки, ее соперница решила прекратить борьбу в матче.
Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Обе соперницы оформили по 2 эйса, украинка допустила на 3 двойных ошибки, а ее оппонентка - 2.
24-летняя Калинина проведет свой первый финал на уровне WTA и сыграет с лидером посева Юлией Путинцевой. Свой единственный очный матч теннисистки провели еще в 2014 году на турнире ITF, где выиграла Путинцева.
По итогам этой недели Ангелина точно установит новый рекорд в рейтинге WTA и поднимется на 81-е место.
Популярное сейчас
- Стало известно, где сборная Казахстана примет Украину
- Манчестер Сити готов расстаться с двумя лидерами
- УАФ запретила Руху проводить матчи на стадионе в Тернополе - Источник
- Свитолина сыграла свадьбу с Гаэлем Монфисом
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО