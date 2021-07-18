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Свитолина сменила фамилию в социальных сетях
Теперь все немного по-другому
instagram.com/elisvitolina
Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина после
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Напомним, что ранее Элина
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