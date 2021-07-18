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Свитолина сменила фамилию в социальных сетях

Теннис
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Теперь все немного по-другому             

Свитолина сменила фамилию в социальных сетях

instagram.com/elisvitolina

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина после бракосочетания решила сменить фамилию не только в паспорте, но и в социальных сетях. Так, наша спортсменка переименовала свои аккаунты в Твиттер и Instagram

Свитолина сменила фамилию в социальных сетях - изображение 1Свитолина сменила фамилию в социальных сетях - изображение 2.

Напомним, что ранее Элина объяснила мотивацию на участие в Олимпиаде.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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