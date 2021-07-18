Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA. Екатерина Бондаренко победила в финале квалификации турнира в Гдыне
Основная сетка
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко (WTA №214) победила в финале квалификации турнира в Гдыне (Польша). В решающем матче за право сыграть в основной сетке соревнований наша соотечественница переиграла местную спортсменку Веронику Фальковски (WTA №482).
Матч продолжался 1 час 44 минуты. Украинка выиграла 7 геймов на своей подаче, сделала 6 двойных ошибок.
На старте основной сетки турнира украинка может встретиться с Ангелиной Калининой, Терезой Мартинцевой, Валерией Оляновской, Кларой Бурель.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
Популярное сейчас
- Цымбалюк: УАФ в следующем сезоне хочет еще больше команд. Вы хотя бы с этими разберитесь
- Козловский: Рух - единственный клуб, который не проголосовал за Павелко
- Первыми забили, но проиграли. Динамо - Ницца 1:2. Видео голов и обзор матча
- Свитолина больше не Свитолина? Монфис объявил, что украинка сменила фамилию
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО