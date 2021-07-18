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WTA. Екатерина Бондаренко победила в финале квалификации турнира в Гдыне

Теннис
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Основная сетка

WTA. Екатерина Бондаренко победила в финале квалификации турнира в Гдыне

Новина українською

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко (WTA №214) победила в финале квалификации турнира в Гдыне (Польша). В решающем матче за право сыграть в основной сетке соревнований наша соотечественница переиграла местную спортсменку Веронику Фальковски (WTA №482).

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Украинка выиграла 7 геймов на своей подаче, сделала 6 двойных ошибок.

На старте основной сетки турнира украинка может встретиться с Ангелиной Калининой, Терезой Мартинцевой, Валерией Оляновской, Кларой Бурель.

Напомним, что ранее Элина Свитолина сменила фамилию в социальных сетях.

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В статье: Катерина Бондаренко
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