WTA. Екатерина Бондаренко победила в финале квалификации турнира в Гдыне

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко (WTA №214) победила в финале квалификации турнира в Гдыне (Польша). В решающем матче за право сыграть в основной сетке соревнований наша соотечественница переиграла местную спортсменку Веронику Фальковски (WTA №482).

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Украинка выиграла 7 геймов на своей подаче, сделала 6 двойных ошибок.

На старте основной сетки турнира украинка может встретиться с Ангелиной Калининой, Терезой Мартинцевой, Валерией Оляновской, Кларой Бурель.