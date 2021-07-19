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Калинина разгромно проиграла первый в карьере финал WTA
Первая попытка не удалась
фото - btu.org.ua
Ангелина Калинина в финале грунтового турнира WTA 250 в Будапеште с призовым фондом $235,238 за 1 час и 12 минут уступила 42-й ракетке мира из Казахстана Юлии Путинцевой (4:6, 0:6).
Калинина на старте матча проиграла три гейма подряд и не смогла догнать соперницу. Вторая партия продлилась лишь 25 минут – украинка трижды отдала свою подачу, а на приеме выиграла всего четыре очка.
Калинина в финале в Будапеште выиграла всего 31% очков с первой подачи, сделала один брейк при пяти результативных геймах на приеме у Путинцевой.
За первый в карьере финал на турнире WTA Ангелина Калинина заработала чуть больше 16 тысяч долларов призовых и 180 очков, что позволило ей дебютировать в топ-80 рейтинга WTA.
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