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Калинина разгромно проиграла первый в карьере финал WTA

Теннис
(1 голосов)

Первая попытка не удалась

Калинина разгромно проиграла первый в карьере финал WTA

фото - btu.org.ua

Новина українською

Ангелина Калинина в финале грунтового турнира WTA 250 в Будапеште с призовым фондом $235,238 за 1 час и 12 минут уступила 42-й ракетке мира из Казахстана Юлии Путинцевой (4:6, 0:6).

Калинина на старте матча проиграла три гейма подряд и не смогла догнать соперницу. Вторая партия продлилась лишь 25 минут – украинка трижды отдала свою подачу, а на приеме выиграла всего четыре очка.

Калинина в финале в Будапеште выиграла всего 31% очков с первой подачи, сделала один брейк при пяти результативных геймах на приеме у Путинцевой.

За первый в карьере финал на турнире WTA Ангелина Калинина заработала чуть больше 16 тысяч долларов призовых и 180 очков, что позволило ей дебютировать в топ-80 рейтинга WTA.

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В статье: Юлия Путинцева Ангелина Калинина
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