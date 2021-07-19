Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Козлова победно стартовала на турнире WTA в Польше
Но матч получился непростым
Екатерина Козлова в первом раунде грунтового турнира WTA 250 в двух сетах за 1 час и 47 минут обыграла 183-ю ракетку мира из США Кэти Волынец (7:6, 6:2).
Первый сет украинка вытащила со счета 3:5, а во второй партии сделала еще три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.
В первом матче в Польше Козлова реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и выиграла 64% очков с первого мяча.
За место в четвертьфинале Екатерина Козлова сыграет с Вероникой Базак или Александрой Саснович.
Следующий матч украинки в Гдыне состоится в среду, 21 июня.
Популярное сейчас
- Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского
- Лунин сыграл с капитанской повязкой в товарищеском матче за Реал
- Рух над пропастью, повышение гонорара арбитрам, Кейн в шаге от Ман Сити. Главные новости за 18 июля
- Свитолина больше не Свитолина? Монфис объявил, что украинка сменила фамилию
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО