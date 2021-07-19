Козлова победно стартовала на турнире WTA в Польше

Екатерина Козлова в первом раунде грунтового турнира WTA 250 в двух сетах за 1 час и 47 минут обыграла 183-ю ракетку мира из США Кэти Волынец (7:6, 6:2).

Первый сет украинка вытащила со счета 3:5, а во второй партии сделала еще три брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.

В первом матче в Польше Козлова реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и выиграла 64% очков с первого мяча.

За место в четвертьфинале Екатерина Козлова сыграет с Вероникой Базак или Александрой Саснович.

Следующий матч украинки в Гдыне состоится в среду, 21 июня.