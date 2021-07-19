  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Однажды Долгополов вел 7:6, 4:1 в матче с Джоковичем…и проиграл. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Однажды Долгополов вел 7:6, 4:1 в матче с Джоковичем…и проиграл. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Как же близка была победа

Однажды Долгополов вел 7:6, 4:1 в матче с Джоковичем…и проиграл. ВИДЕО

Новина українською

Шесть лет назад в четвертом раунде Мастерса в Майами Александр Долгополов едва ли не обыграл самого Новака Джоковича. В том день киевлянин вел 1:0 по сетам и имел преимущество в три гейма во второй партии, однако первая ракетка мира нашел способ, как вытащить этот матч.

После сумасшедшего камбэка в матче с Долгополовым Джокович стал чемпионом Miami Masters, обыграв в финале Энди Маррея.

Александр Долгополов и Новак Джокович провели 6 очных матчей – каждый раз в статусе победителя с корта уходит теннисист из Сербии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Александр Долгополов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...