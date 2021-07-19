Однажды Долгополов вел 7:6, 4:1 в матче с Джоковичем…и проиграл. ВИДЕО

Шесть лет назад в четвертом раунде Мастерса в Майами Александр Долгополов едва ли не обыграл самого Новака Джоковича. В том день киевлянин вел 1:0 по сетам и имел преимущество в три гейма во второй партии, однако первая ракетка мира нашел способ, как вытащить этот матч.

После сумасшедшего камбэка в матче с Долгополовым Джокович стал чемпионом Miami Masters, обыграв в финале Энди Маррея.

Александр Долгополов и Новак Джокович провели 6 очных матчей – каждый раз в статусе победителя с корта уходит теннисист из Сербии.