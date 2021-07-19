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Однажды Долгополов вел 7:6, 4:1 в матче с Джоковичем…и проиграл. ВИДЕО
Как же близка была победа
Шесть лет назад в четвертом раунде Мастерса в Майами Александр Долгополов едва ли не обыграл самого Новака Джоковича. В том день киевлянин вел 1:0 по сетам и имел преимущество в три гейма во второй партии, однако первая ракетка мира нашел способ, как вытащить этот матч.
После сумасшедшего камбэка в матче с Долгополовым Джокович стал чемпионом Miami Masters, обыграв в финале Энди Маррея.
Александр Долгополов и Новак Джокович провели 6 очных матчей – каждый раз в статусе победителя с корта уходит теннисист из Сербии.
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