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Финалист Уимблдона снялся с Олимпиады

Теннис
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Еще одна потеря для Токио

Финалист Уимблдона снялся с Олимпиады

Новина українською

Восьмая ракетка мира Маттео Берреттини в Instagram объявил, что не выступит на Олимпийских играх.

Берреттини был вынужден отказаться от Олимпиады из-за травмы, полученной на Уимблдоне.

Вместе с Маттео Берреттини в Токио не сыграют еще четыре теннисиста из топ-10 рейтинга АТР – Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Денис Шаповалов.

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В статье: Маттео Берреттини Уимблдон-2021
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