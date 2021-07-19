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Финалист Уимблдона снялся с Олимпиады
Еще одна потеря для Токио
Восьмая ракетка мира Маттео Берреттини в Instagram объявил, что не выступит на Олимпийских играх.
Берреттини был вынужден отказаться от Олимпиады из-за травмы, полученной на Уимблдоне.
Вместе с Маттео Берреттини в Токио не сыграют еще четыре теннисиста из топ-10 рейтинга АТР – Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Денис Шаповалов.
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