Финалист Уимблдона снялся с Олимпиады

Восьмая ракетка мира Маттео Берреттини в Instagram объявил, что не выступит на Олимпийских играх.

Берреттини был вынужден отказаться от Олимпиады из-за травмы, полученной на Уимблдоне.

Вместе с Маттео Берреттини в Токио не сыграют еще четыре теннисиста из топ-10 рейтинга АТР – Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Денис Шаповалов.