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Шедевр от Пэра: лучший укороченный в истории тенниса? ВИДЕО

Теннис
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Как он это сделал?

Шедевр от Пэра: лучший укороченный в истории тенниса? ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из главных скандалистов современного АТР-тура Бенуа Пэр на турнире в Гштааде еще раз напомнил всем, что обладает не только скверным характером, но и необычайным мастерство.

В победном матче против Йозефа Ковалика (6:3, 7:6) Пэр так выполнил укороченный, что мяч вернулся на его половину площадки. Невероятный удар!

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В статье: теннис Бенуа Пэр
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