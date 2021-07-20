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Шедевр от Пэра: лучший укороченный в истории тенниса? ВИДЕО
Как он это сделал?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из главных скандалистов современного АТР-тура Бенуа Пэр на турнире в Гштааде еще раз напомнил всем, что обладает не только скверным характером, но и необычайным мастерство.
В победном матче против Йозефа Ковалика (6:3, 7:6) Пэр так выполнил укороченный, что мяч вернулся на его половину площадки. Невероятный удар!
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