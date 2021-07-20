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Эшли Барти не будет проживать в Олимпийской деревне во время Игр-2020

Теннис
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По мнению теннисистки, это поможет ей достичь высоких результатов

Эшли Барти не будет проживать в Олимпийской деревне во время Игр-2020

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти не будет жить в Олимпийской деревне во время Игр в Токио, сообщает AAP.

"Эшли будет проживать в другом месте. Несколько наших спортсменов не будут жить в Олимпийской деревне. Мы разрешаем это, потому что так лучше для них самих. Для достижения лучших результатов Барти нужно контролировать ситуацию с её окружением, мы уважаем это", — приводит слова главы австралийской делегации на Играх-2020 Йена Честермана The West Australian.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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В статье: Эшли Барти Олимпийские игры 2020
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