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Эшли Барти не будет проживать в Олимпийской деревне во время Игр-2020
По мнению теннисистки, это поможет ей достичь высоких результатов
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти не будет жить в Олимпийской деревне во время Игр в Токио, сообщает AAP.
"Эшли будет проживать в другом месте. Несколько наших спортсменов не будут жить в Олимпийской деревне. Мы разрешаем это, потому что так лучше для них самих. Для достижения лучших результатов Барти нужно контролировать ситуацию с её окружением, мы уважаем это", — приводит слова главы австралийской делегации на Играх-2020 Йена Честермана The West Australian.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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